Commerce de détail : Coop va augmenter les salaires de son personnel de 2%

Les syndicats dénoncent

Cette décision est le fruit des négociations menées entre Coop et son partenaire social, l’Union des Employés de Coop (UEC), souligne le géant orange. Mais dans un communiqué séparé, plusieurs syndicats estiment que cette hausse est «insuffisante» et qu’aucun accord avec les partenaires sociaux autres que l’UEC n’a été trouvé.

Selon Unia, Syna et la société suisse des employés de commerce (KV), Coop échoue à compenser intégralement la perte de pouvoir d’achat induite par le renchérissement, même dans le segment des bas salaires. «Une pleine compensation du renchérissement aurait permis de les soulager quelque peu. Elles doivent maintenant se serrer encore plus la ceinture», souligne Michel Lang, responsable du partenariat social auprès de la Société suisse des employés de commerce.

Alors que le bénéfice net de Coop a dépassé le demi-milliard de francs l’année dernière, il faut que les salariés «qui contribuent toujours plus au chiffre d’affaires et génèrent toujours plus de valeur ajoutée», participent davantage aux richesses qu’ils génèrent», estime Anne Rubin, coresponsable de la branche du commerce de détail d’Unia.