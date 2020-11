Armée suisse : Coopération avec la France pour les images satellite

Le gouvernement a présenté mercredi un projet qui permettrait à la Suisse de bénéficier d’un nouveau système d’observation. A des fins militaires, mais pas que.

La Suisse ne dispose pas de surveillance satellitaire et doit, à l’heure actuelle, en passer par des données provenant de fournisseurs commerciaux.

Station de réception en Suisse

Avec cet accord, la Suisse se voit attribuer un droit de participation à la programmation des satellites. Ses commandes d’images et de données peuvent avoir une influence sur le programme, notamment sur les prises de vue des satellites CSO.

Berne bénéficie aussi d’un accès à 2% des images prises quotidiennement ainsi qu’aux archives d’images du système, gérées par la France. En outre, un groupe de travail franco-suisse examinera quelles sont les options pour approfondir la collaboration sur les plans scientifiques et technologiques.

Un crédit d’engagement de 82 millions de francs est demandé pour l’ensemble du projet. Ce montant couvre notamment les droits de programmation et l’installation d’une station de réception en Suisse. Il s’agit d’une contribution assez modeste en comparaison du coût total du projet, a souligné le gouvernement, précisant qu’un plan de financement pluriannuel permettait d’éliminer tout risque.

Actuellement, la Suisse dépend des images et des données provenant de fournisseurs commerciaux. Le CSO lui permettrait d’obtenir des images plus pertinentes et d’une meilleure résolution, note le gouvernement.