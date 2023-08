Coopération franco-suisse: Les Forces aériennes suisses s’entraîneront en ciel français

Cinq avions de combat survoleront du 21 au 25 août les cieux de Luxeuil, dans l’est de la France. Les pilotes suisses de F/A-18 entraîneront les bases du service de police aérienne et approfondiront leurs connaissances et capacités de défense aérienne transnationale.. Pas moins de 46 militaires suisses seront mobilisés durant cet entraînement, dont des pilotes, des mécaniciens, des policiers militaires, ainsi que cinq jeunes pilotes qui termineront leur instruction tactique de wingmen.

Cette collaboration avec l’Armée de l’air française est possible grâce à une convention passée entre les deux pays pour les entraînements au combat aérien. De plus, les deux armées en profiteront pour comparer leurs capacités respectives, afin de les développer et de les améliorer sur le plan de l’interopérabilité.