Relations diplomatiques : Coopération policière renforcée entre la Suisse et le Royaume-Uni

Karin Keller-Sutter a signé mardi un accord avec son homologue britannique visant à améliorer «la sécurité intérieure des deux pays». Il entrera en vigueur pour le deuxième semestre 2021.

L’accord signé par la cheffe du Département fédéral de justice et police s’étend notamment au terrorisme, au crime organisé et à la traite d’êtres humains.

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le ministre britannique à la Sécurité ont signé un accord bilatéral de coopération policière «afin de renforcer la sécurité intérieure des deux pays». Il s’étend notamment au terrorisme, au crime organisé et à la traite d’êtres humains.

La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a signé mardi un accord avec son homologue britannique, James Brokenshire. Le but: renforcer la coopération avec le Royaume-Uni dans les domaines de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, annonce le DFJP mardi.