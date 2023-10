COP28: Les discussions pour les «dégâts» climatiques ont échoué

Une réunion cruciale sur les «pertes et dommages» climatiques avant la COP28 s’est séparée sur un constat d’échec, pays du Nord et du Sud n’étant pas parvenus à se mettre d’accord, selon des sources concordantes samedi. Un accord de principe avait été trouvé l’an dernier à la COP27 en Egypte sur la création d’un fonds pour compenser les «pertes et dommages» des nations du Sud vulnérables face au changement climatique.

Incapacité à parvenir à un accord

Le président de la COP28 a pour sa part appelé samedi les négociateurs à parvenir à un accord avant la conférence de Dubaï, une étape «essentielle» selon lui. «Je pense qu’il est possible de résoudre toutes les questions» en suspens, a affirmé Sultan Al Jaber dans un communiqué transmis à l’AFP, en prévenant les membres du comité de transition que «les yeux du monde entier sont braqués sur vous pour parvenir à des recommandations claires, nettes et solides avant la COP28, pour mettre en oeuvre le fonds pertes et dommages et la façon de l’abonder». «Des milliards de gens (...) vulnérables aux conséquences du changement climatique dépendent de la mise en oeuvre de ces recommandations», a insisté Sultan Al Jaber.