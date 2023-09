Le Danemark demande pardon aux milliers de Danois maltraités

Entre 1933 et 1980, quelque 15’000 enfants et adultes malvoyants, malentendants, épileptiques, muets, handicapés physiques ou mentaux ont été placés dans ces centres pour des durées variables. L’époque n’était pas à la protection des droits des patients, il s’agissait avant tout de protéger la société contre eux, ont expliqué les chercheurs spécialistes du sujet. Entre 1929 et 1967, la loi imposait la stérilisation des malades psychiatriques et jusqu’en 1989, ils devaient obtenir une dispense spéciale pour se marier.