«Super Mario Bros.», «Sonic the Hedgehog 2», «Pac-Man», «Tetris», «Cut The Rope» et même le jeu à succès «Minecraft» qui appartient à Microsoft lui-même: tels étaient certains des jeux cultes disponibles illégalement dans la boutique d’extensions du navigateur web Edge du géant technologique américain. Microsoft a fait le ménage et les a supprimés de sa plateforme, à la suite d’un article de The Verge.