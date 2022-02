Saint-Gingolph (France) - Copieusement diffamée, la maire obtient une injonction d’éloignement

Suite aux intempéries qui avaient touché le village en 2015, les autorités des communes de Saint-Gingolph France et Suisse avaient choisi de reconstruire une passerelle enjambant la rivière qui les sépare, la Morge. Opposé à la réalisation, un riverain avait accusé les autorités des deux pays, d’actes illégaux sur sa propriété. Le Tribunal fédéral et la justice hexagonale lui ont donné tort. Le projet s’est réalisé en 2019.

Le 2 décembre dernier, le Tribunal de Thonon condamnait le Haut-Savoyard, pour outrage et messages malveillants, à six mois de prison avec sursis et confirmait l’interdiction d’entrer en contact avec la maire et un suivi psychiatrique.