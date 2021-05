Boston-Zurich - Copilote terrassé par un problème médical juste avant l’atterrissage

Un steward a pris sa place

Karin Müller, porte-parole de Swiss, explique qu’il est «extrêmement rare» qu’un pilote ne soit plus en mesure de travailler au cours d’un vol. «Nos pilotes passent régulièrement des contrôles médicaux et ils sont tenus de s’assurer de leur habilité à voler avant chaque vol et le cas échéant de nous en informer.» Dans le cas présent, un steward possédant un diplôme d’infirmier a immédiatement été appelé à rejoindre le cockpit. Le maître de cabine a par ailleurs demandé via haut-parleur si un médecin se trouvait parmi les 215 voyageurs. Par chance, une doctoresse se trouvait à bord de l’appareil. Elle s’est occupée du copilote malade.