La RTS s’associe à Netflix pour la série Winter Palace

«Le soutien de Netflix rend possible la production de cette œuvre d’initiative suisse qui rayonnera bientôt dans le monde entier, pour le plus grand plaisir de notre public comme de celui de ce nouvel acteur international pour l’audiovisuel suisse», s’est félicité Françoise Mayor, cheffe de l’Unité fiction et documentaires à la RTS. Le public suisse découvrira en exclu «Winter Palace» sur RTS 1 et Play Suisse, avant qu’elle ne soit mise en ligne sur Netflix dans le monde entier.