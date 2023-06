Coralie Barbier se confie sur l'état de santé de Stromae

La styliste, qui s’occupe du look de Stromae depuis 2014, a été un peu plus loquace quand il s’est agi d’évoquer l’annulation de la tournée de son amoureux. «Ça fait partie des changements que l’on peut avoir dans une carrière. Prendre soin de soi, c’est une réussite. Je n’oublie pas toutes les belles choses que nous sommes parvenus à créer pour le projet Multitude. Tout ce qu’on a vécu ces deux dernières années, c’était vraiment chouette. On a réussi à concevoir de beaux clips et à offrir un live dont on était vraiment fier. On essaie de voir les choses de cette manière-là, en équipe. Et puis, Mosaert (ndlr: boîte crée par Stromae, son frère et dans laquelle travaille Coralie Barbier qui est active dans le secteur de la musique, de la mode et de l’audiovisuel ) est un label créatif qui continue d’exister. Il faut rester positif et se concentrer sur tout le travail qui a été réalisé», a-t-elle confié.