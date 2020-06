Corbeaux morts en guise d’épouvantail: «C’est macabre!»

Rédiger un nouveau commentaire

Un agri en colère 02.06.2020 à 19:23

Rien d anormale, c est le garde chasse qui les donne. Et faudra s à attendre à en voir plus depuis 2021 car l’es semence ne peuvent plus être traiter...a vous de choisir dans les votations, tout ceux qui nous dise comment faire alors qu il on aucune idée du métier d agriculteur