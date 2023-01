Suisse romande: Corbillard électrique, cercueil écolo: la mort passe au vert

Le service funéraire d’après pandémie

Selon les professionnels de la branche, plusieurs changements notoires ont eu lieu dans le secteur funéraire entre l’avant et l’après-pandémie. «Les établissements de prévoyance funéraire ont beaucoup augmenté. Après les cérémonies religieuses, je constate que le «Notre Père» est récité par un plus grand nombre de personnes et avec plus de conviction», énumère Nicolas Baumgartner. D’autre part, les adieux laïques ou «à la carte» sont en hausse. «De plus en plus de familles composent la cérémonie en choisissant les musiques et les textes. L’Église réformée vaudoise fait preuve d’ouverture, en répondant favorablement à ces nouvelles demandes», salue le directeur des Pompes funèbres Cassar.