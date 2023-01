États-Unis : James Corden justifie son départ du «Late Late Show»

L’animateur a expliqué pourquoi il avait pris la décision de quitter l’émission à la tête de laquelle il était arrivé en 2015.

James Corden a annoncé son départ en avril 2022. Getty Images via AFP

Fin avril 2022, James Corden prenait tout le monde par surprise en faisant savoir qu’il avait choisi de ne plus animer le «Late Late Show» sur CBS. Le Britannique de 44 ans avait alors confié qu’il s’agissait de la décision la plus difficile qu’il ait eue à prendre. Huit mois plus tard, alors que les Anglais ne sont pas du tout enthousiastes à l’idée de le voir revenir dans son pays natal, Corden a expliqué ce qui l’avait poussé à abandonner le programme qui l’a fait connaître dans le monde entier.

Invité du «Drew Barrymore Show», celui qui est aussi comédien a confié qu’un moment très particulier, en 2021, lui avait fait prendre conscience qu’il ne pouvait plus rester à la tête de son émission. C’est durant le tournage de la série «Mammals» que James Corden a eu comme une révélation. «C’était un dimanche et j’étais sur le point de me rendre sur le plateau. Il était 6 heures du matin, je suis descendu au rez-de-chaussée et mon fils, Max, qui avait 10 ans, était assis sur les escaliers. Il m’a demandé si je travaillais et j’ai répondu que oui. Il m’a dit: «Je pensais que comme on était dimanche…» J’ai ajouté que je devais absolument y aller parce que le planning avait été chamboulé et qu’il ne nous restait pas beaucoup de temps. Son visage s’est décomposé», s’est souvenu l’animateur.

Une fois dans la voiture, le présentateur, accusé d’avoir malmené le personnel d’un restaurant, a appelé son épouse et lui a fait part de ses sentiments: «J’ai compris qu’il ne nous restait que six étés durant lesquels Max voudrait encore être avec nous et que je ne pouvais pas en gâcher un de plus.» Il a alors pris la décision de laisser tomber le «Late Late Show» afin de pouvoir se consacrer à sa famille et à ses projets d’acteur.

Bien qu’il soit persuadé d’avoir fait le bon choix, James Corden redoute la dernière émission, qui sera diffusée au printemps 2023. «Je serai une épave ce jour-là, je pleurerai toutes les larmes de mon corps», a-t-il conclu.