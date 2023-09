Corée du Nord: Kim Jong-un a quitté Pyongyang en train pour aller en Russie

Kim Jong Un «est parti avec son train dimanche après-midi pour se rendre dans la Fédération de Russie», à la tête d’une délégation de hauts responsables du gouvernement, des forces armées et du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, a écrit le média officiel.

Les experts estiment que ce voyage à Vladivostok, dans l’extrême est de la Russie, où se tient un forum économique annuel, pourrait porter sur un accord d’armement. Vladimir Poutine chercherait à obtenir des armes et des munitions nord-coréennes pour les forces russes combattant en Ukraine. La Corée du Nord, elle, chercherait à obtenir de la Russie des technologies avancées pour son programme de satellites et de sous-marins.

KCNA n’a pas précisé où se trouvait le train dirigeant nord-coréen mardi, et notamment s’il avait ou non déjà franchi la frontière avec la Russie. Lundi, l’agence avait annoncé que «le respecté camarade Kim Jong Un rencontrera et aura des discussions avec le camarade Poutine durant sa visite».