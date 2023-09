Corée du Nord : Poutine prône une coopération renforcée «sur tous les axes»

«Cela correspond entièrement aux intérêts de nos peuples» et aide à assurer «la sécurité et la stabilité sur la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est», a-t-il assuré. «Il y a trois quarts du siècle, l’Union soviétique a été le premier à reconnaître le nouvel État souverain qui est apparu sur la terre coréenne», a rappelé Vladimir Poutine, en soulignant que «depuis les relations entre nos pays se fondent toujours sur les principes de l’amitié, du bon voisinage et du respect mutuel.»

Forces paramilitaires

«Je vous souhaite sincèrement une robuste santé et du succès et je souhaite à tous les citoyens nord-coréens de la paix et de la prospérité», a conclu le maître du Kremlin. Une délégation russe, ainsi qu’une emmenée par un vice-Premier ministre chinois, ont assisté vendredi à un défilé paramilitaire pour les 75 ans de la proclamation du régime nord-coréen. L’événement était un défilé de «forces paramilitaires», selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, et non pas de soldats de l’armée régulière comme habituellement.