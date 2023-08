Corée du Nord: Pyongyang annule son premier vol avec l’étranger depuis 2020

La compagnie aérienne de la Corée du Nord, Air Koryo, devait effectuer lundi sa première sortie commerciale hors du pays en plus de trois ans. Mais elle a annulé son vol à la dernière minute. La Corée du Nord a été en 2020 le premier pays à boucler ses frontières, au moment où en Chine voisine étaient recensés les premiers cas d’un mystérieux virus qui allait causer la pandémie de Covid-19. Pyongyang maintient depuis ses frontières fermées, hormis de rares exceptions.

Des signes de réouverture

Un employé de l’immeuble où se trouve Air Koryo a indiqué à l’AFP que le personnel ne s’y rendait que de temps en temps. Après trois ans d’isolement pour cause de Covid, les signes d’une possible réouverture prochaine des frontières nord-coréennes se multiplient. Le mois dernier, des responsables russes et chinois ont assisté à un défilé militaire à Pyongyang, les premiers étrangers à pouvoir se rendre en Corée du Nord depuis des années.