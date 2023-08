Corée du Nord: Pyongyang rouvre ses frontières à ses ressortissants à l’étranger

Compétition de taekwondo

La Corée du Nord a fermé ses frontières début 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais de plus en plus de signes indiquent que le pays s’engage vers une réouverture. Des dignitaires chinois et russes, qui ont assisté à un défilé militaire à Pyongyang le mois dernier, étaient les premiers hauts responsables étrangers à visiter le pays depuis plusieurs années.