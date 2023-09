Corée du Nord: Pyongyang tire «plusieurs missiles de croisière» en mer Jaune

Trois jours après une «simulation de frappe nucléaire tactique», la Corée du Nord a lancé un nombre non précisé de missiles de croisière samedi en mer Jaune.

La télévision dans une gare de Séoul le 31 août 2023. AFP

La Corée du Nord a tiré tôt samedi plusieurs missiles de croisière au large de sa côte ouest, a indiqué l’armée sud-coréenne.

Un nombre non précisé de missiles de croisière a été lancé vers 04 h 00 (21 h 00 en Suisse) en direction de la mer Jaune, a déclaré samedi l’état-major interarmées (JCS) dans un communiqué, ajoutant que les spécifications des missiles étaient en cours d’évaluation. «Nous avons renforcé la surveillance et le contrôle et nous maintenons un état de préparation maximal en étroite coordination avec les États-Unis», a fait savoir le JCS.

Ces tirs interviennent trois jours après que Pyongyang a lancé deux missiles balistiques à courte portée dans le cadre d’une «simulation de frappe nucléaire tactique» en réaction aux exercices militaires annuels conjoints, Ulchi Freedom Shield, entre les États-Unis et la Corée du Sud, qui exaspèrent toujours le pays reclus. Pyongyang considère ces exercices comme une répétition d’invasion de son territoire, tandis que les deux alliés affirment qu’ils sont de nature défensive.

«Frappes simultanées très intenses»

Mardi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est rendu à un poste de commandement d’entraînement où il a détaillé ses futurs plans de guerre, y compris des «frappes simultanées très intenses» sur des postes militaires clés au Sud.

La Corée du Nord a procédé à un nombre record d’essais d’armes cette année et effectué la semaine dernière sa deuxième tentative de mise en orbite d’un satellite espion, qui s’est soldée par un échec. En réponse, Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense, en organisant des manœuvres militaires conjointes impliquant des avions furtifs de pointe et des moyens stratégiques américains.

Les relations entre les deux Corées sont au plus bas depuis des années et la diplomatie est au point mort après l’échec des tentatives de discussion sur la dénucléarisation de Pyongyang. Kim Jong Un a déclaré que la Corée du Nord était une puissance nucléaire «irréversible» et a appelé à une intensification de la production d’armes, y compris d’armes nucléaires tactiques.