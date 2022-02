Etats-Unis – Corée du Nord: réunion d’urgence du Conseil de sécurité réclamée

États-Unis : Corée du Nord: réunion d’urgence du Conseil de sécurité réclamée

Les États-Unis ont demandé une réunion d’urgence jeudi du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Corée du Nord, qui a procédé dimanche au tir de son plus puissant missile depuis 2017, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques.

Getty Images via AFP

«On espère que le Conseil sera en mesure de parler d’une seule voix» avec la publication d’une déclaration, a indiqué sous couvert de l’anonymat un diplomate. «On devrait au moins insister pour que le Conseil exhorte la Corée du Nord à respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU» et «s’il n’en est pas capable, alors nous avons un problème», a-t-il ajouté. Cette réunion devrait se tenir à huis clos.

Les Nord-Coréens «font des progrès constants sur la balistique, améliorant la portée, la précision et la létalité de leurs missiles», a poursuivi ce diplomate. «Ils ont en leur possession plusieurs engins nucléaires, ont fait plus de 60 essais en laboratoire.» «A un moment, s’ils mixent les deux technologies», nucléaire et balistique, «ce qu’ils ne semblent pas avoir réussi jusqu’à présent (…), alors le niveau de menace sera intolérable», a jugé ce diplomate en rejetant l’idée d’un «conflit ou d’un dossier gelé».