Coupe du monde: Corée du Sud et Uruguay n'arrivent pas à se départager

Uruguayens et Coréens du Sud ont proposé, jeudi dans l'après-midi, le quatrième match nul et vierge en trois jours, là où il n'y en avait eu qu'un seul au terme des 64 parties disputées en Russie il y a quatre ans - la dernière fois qu'un Mondial s'est terminé sans 0-0, c'était en Suisse en 1954... Des parties sans but, c'est comme les chasseurs: il y a des bons et de mauvais. Celle-ci fait partie des très moyennes.