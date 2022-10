Asie : Corée du Sud et USA lancent 4 missiles après le tir nord-coréen

Le porte-parole du Conseil national de sécurité américain John Kirby, interrogé par la chaîne CNN, a indiqué qu’il s’agissait de «répondre aux provocations du Nord, pour nous assurer que nous pouvons démontrer nos propres capacités» et «nous assurer que nous avons les capacités militaires prêtes». Il n’a toutefois pas confirmé directement les tirs, et n’a pas apporté plus de détails. «Il ne faut pas en arriver là. Nous avons clairement fait savoir à Kim Jong Un que nous sommes prêts à nous asseoir à la table sans conditions préalables», a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a dénoncé une «escalade» et appelé Pyongyang «à reprendre le dialogue» afin de parvenir à «une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne». Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a pour sa part déploré une «provocation» violant «clairement les principes universels et les normes des Nations unies», et ordonné «une réponse ferme».