Corée du Sud: Premiers exercices civils de défense depuis 6 ans

Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti mercredi en Corée du Sud, et les passants étaient invités à se rendre dans des abris souterrains dans le cadre du premier exercice civil de défense dans le pays depuis six ans. L’exercice d’une durée de 20 minutes, qui a commencé à 14h00 (heure locale), visait à «préparer une évacuation rapide en cas d’attaque aérienne comme les provocations par missiles de la Corée du Nord», a déclaré le ministère de l’Intérieur de Séoul.

Alors que les sirènes retentissaient dans le centre de Séoul, les autorités arrêtaient les voitures et ordonnaient aux habitants de se rendre dans les abris les plus proches, dont il en existe environ 17’000 à travers le pays. La participation à l’exercice n’était pas obligatoire, mais dans les régions proches de la frontière avec la Corée du Nord, le gouvernement avait préparé des simulations plus intenses, avec notamment des instructions pour mettre un masque à gaz et utiliser des rations alimentaires d’urgence.