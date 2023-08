Les déserteurs nord-coréens sont des racailles

Pyongyang s’en est pris samedi à l’ONU, après avoir été accusé devant le Conseil de sécurité de «violations atroces» des droits humains contre sa population, et a qualifié les transfuges nord-coréens de «racailles», selon l’agence officielle KCNA. La réunion jeudi du Conseil de sécurité de l’ONU, au cours de laquelle le régime nord-coréen a été mis en cause, était «une insulte et une violation» de l’esprit de la Charte des Nations Unies, selon un porte-parole de l’Association coréenne pour les études sur les droits de l’homme, cité anonymement par KCNA. Pyongyang «dénonce et rejette fermement le Conseil de sécurité de l’ONU car il a ainsi marchandé la situation des droits de l’homme dans un pays particulier», a ajouté ce porte-parole. «Le peuple de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) connaît bien sa situation en matière de droits de l’homme et en fait une juste appréciation par lui-même», a-t-il poursuivi.