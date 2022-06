Tennis : Coco Gauff rejoint Swiatek en finale de Roland-Garros

L’Américaine (WTA 23) a pris six fois le service de l’Italienne Martina Trevisan (WTA 53) pour l’emporter 6-3 6-1, lors de la deuxième demi-finale du tableau féminin, jeudi après-midi.

L’Américaine Coco Gauff, 23e mondiale à 18 ans, s’est qualifiée jeudi à Roland-Garros pour sa première finale en Grand-Chelem, où elle défiera la No 1 mondiale Iga Swiatek.

Gauff a battu l’Italienne Martina Trevisan (59e) 6-3 6-1 en 1 h 28 pour devenir la plus jeune finaliste sur la terre battue parisienne depuis Kim Clijsters en 2001 et la plus jeune finaliste d’un Majeur depuis Maria Sharapova à Wimbledon en 2004.