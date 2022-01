Ski alpin – Corinne Suter la plus rapide à Garmisch-Partenkirchen

La Schwytzoise a précédé l’Allemande Kira Weidle de 6 centièmes de seconde et la Grisonne Jasmine Flury de 30 centièmes. On trouve plus loin Joana Hählen (10e à 1’’42), Priska Nufer (12e à 1’’53), Jasmina Suter (25e à 2’’64), la Fribourgeoise Noémie Kolly (31e à 3’’90) et Stephanie Jenal (36e à 4’’50).