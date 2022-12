Ski alpin: Corinne Suter gagne le Super-G de Lake Louise

Deuxième vendredi de la première descente de Coupe du monde à Lake Louise, puis troisième samedi de la deuxième épreuve de vitesse dans la station canadienne, Corinne Suter est enfin montée sur la plus haute marche du podium, dimanche dans les Rocheuses, à l’occasion du premier super-G de la saison.

La Schwytzoise de 28 ans a construit sa victoire en fin de course, alors qu’elle avait laissé quelques dixièmes à ses adversaires sur le haut du parcours pour passer au premier temps intermédiaire au 11e rang seulement. Finalement, sur la ligne d’arrivée, c’est de 2 centièmes qu’elle a devancé l’Autrichienne Cornelia Hütter et de 16 centièmes la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. Après avoir perdu la descente de vendredi derrière l’Italienne Sofia Goggia pour 4 centièmes, c’est une jolie revanche contre le chronomètre. Goggia, elle, s’est classée 5e et reste une candidate sérieuse dans cette catégorie.