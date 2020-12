Les reines de la vitesse (se) sont lâchées. A Val d’Isère, sur un tracé bien lissé et verglacé avec des conditions météorologiques parfaites, cette première descente de la saison a permis à Corinne Suter, grande dominatrice de l’hiver dernier, d’épingler la troisième victoire de sa carrière. La Schwytzoise de 26 ans, vice-championne du monde et détentrice du globe de la spécialité, qui surfe sur son petit nuage depuis l’hiver dernier, s’est imposée avec respectivement 11 et 20 centièmes d’avance devant Sofia Goggia et Breezy Johnson.