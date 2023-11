Kenya: des pluies diluviennes font 15 morts

L’Éthiopie et la Somalie sont aussi sous les eaux

Des inondations ont fait une vingtaine de morts et 12’000 déplacés dans la région Somali, dans l’est de l’Éthiopie, a annoncé samedi le gouvernement local. En Somalie voisine, 14 personnes sont mortes et près de 114’000 ont été déplacées depuis le début de la saison des pluies, selon l’agence humanitaire de l’ONU (Ocha).

Villages traversés par des torrents d’eau

Phénomènes météo extrêmes

La Corne de l’Afrique est l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues. Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l’Éthiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans.