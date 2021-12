Vaud – «CoronaQuest»: le petit jeu romand devenu un grand succès mondial

Tout autour de la planète, de plu s en plus d’ enfants apprennent les gestes sanitaires liés au Covid-19 en jouant à «CoronaQuest » . Conçu par l’ É tat de Vaud et développé par des Fribourgeois lors de la fermeture des écoles au printemps 2020, ce jeu de cartes en ligne séduit toujours . «Nous allons atteindre le demi-million de parties jouées dans plus de 80 pays, annonce fièrement le chef de projet J ulien Schekter . C’est impressionnant». Avec 130’000 élèves vaudois, les créateurs espéraient atteindre une dizaine de milliers de parties jouées.

Trois récompenses et un exemple cité par l’OMS

Après des ajouts à l’automne 2020, l’outil ludiqu e et pédagogique e st maintenant disponible en douze langues et quatre niveaux de difficulté . Déjà récompensé par un prix lors du Game Connection Europe 2020, le jeu, accessible gratuitement depuis un navigateur web , vient d’accumuler d’autres récompenses. Il est le vainqueur de l ’ International Educational Games Competition 2021 et du Serious Games Showcase & Challenge dans sa catégorie.