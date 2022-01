Italie : Coronasceptique, il arrache son masque à oxygène et meurt du Covid

Un jeune homme de 28 ans, qui niait l’existence du virus, est resté campé sur ses positions jusque dans les derniers instants de sa vie.

Luigi Cossellu est mort avec ses convictions. Pour ce jeune homme de 28 ans originaire de la région de Rome, le Covid-19 n’était qu’un mensonge et il était bien sûr hors de question qu’il se vaccine. Or, la quatrième vague n’a pas épargné l’Italien, qui a contracté le virus. Lorsque Luigi est arrivé à l’hôpital le 16 janvier, les médecins ont tout de suite déterminé que son état était très préoccupant. Les spécialistes lui ont en effet diagnostiqué une grave insuffisance respiratoire due au virus, et le jeune homme a été transféré aux soins intensifs le lendemain.