Entre ronflements, apnées et angoisses nocturnes

En avril 2020, T., 36 ans, est réveillé au milieu de la nuit par sa femme. «Selon elle, j’avais l’air d’étouffer. Quand j’ai ouvert les yeux, c’est comme si mon cœur s’arrêtait de battre. J’ai commencé à angoisser», témoigne l’ouvrier, papa de deux filles pas encore scolarisées. Un peu moins d’un an plus tard, la situation s’est détériorée. L’intérimaire qui travaillait à des horaires irréguliers dans une usine qui tourne 24h/24 a fini par perdre son travail en février. «Ma vie est devenue un enfer. Quand je dors, mes ronflements réveillent ma famille. Je dors mal, je fais des apnées du sommeil et j’ai des angoisses nocturnes. Le matin, je ressens un sentiment d’épuisement. J’ai sombré dans la dépression, j’ai pris 20kg et, il y a un mois, j’ai perdu mon travail. Toutes les nuits, je vais au lit en me disant que peut-être je ne me réveillerai pas», témoigne T. Sur le plan médical, le trentenaire yverdonnois consulte depuis un an. «Il n’y a pas une semaine où je ne me rends pas aux urgences à cause de mes angoisses nocturnes. Mon médecin m’a prescrit un CPAP (appareil qui conduit un léger flux d’air dans un masque nasal), mais cela n’a eu aucun effet. Pour finir, il m’a orienté vers le Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. Mais il n’y avait pas de place disponible avant mi-avril», poursuit T.