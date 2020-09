Pandémie : Coronavirus: 500’000 cas en Espagne, l'Inde passe devant le Brésil

L’épidémie gagne du terrain en France, où un pic de 9’000 cas a été enregistré vendredi. Au Maroc, les écoles n’ont pas rouvert.

Augmentation au Royaume-Uni

V de la victoire

L’Inde de son côté est devenue lundi le deuxième pays du monde après les États-Unis recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19 et dépasse le Brésil.

Cela n’a pas empêché le pays de rouvrir, avec de strictes précautions sanitaires, le métro qui était à l’arrêt depuis presque six mois dans ses grandes villes notamment la capitale New Delhi où des passagers masqués font le V de la victoire devant des journalistes.

Deuxième pays le plus peuplé de la planète avec 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est durement frappée par la pandémie qui a fait plus de 880’000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un comptage établi par l'AFP à partir de données officielles.

Pour les décès, elle arrive avec 71’642 morts derrière les États-Unis (188'540) et le Brésil (126'203) parmi les trois pays les plus endeuillés au monde par le virus. Mais beaucoup d'experts estiment les chiffres réels plus élevés en Inde, arguant que les tests sont insuffisants et que nombre de décès ne sont pas enregistrés.