Vaud

Coronavirus à l’école: l’Etat fâche enseignants et parents d’élèves

Un communiqué du Canton demande aux écoles de ne pas informer les parents d'élèves et les enseignants sur les cas de coronavirus en milieu scolaire. Tollé général.

En fait, les autorités ne vont pas informer l’école si l’établissement compte moins de deux élèves ou de deux enseignants positifs avec des symptômes. Dans tous les autres cas, mentionne le Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud, «les enseignants et les camarades de classe ne sont pas contactés, car ils ne sont pas considérés comme des personnes ayant eu des contacts étroits». C’est ce bout de phrase qui a fait bondir personnel pédagogique et parents d’élèves. «Prétendre qu’il n’y a pas de “contacts étroits” entre élèves et enseignants, ou intrinsèquement entre élèves ne reflète pas la réalité du terrain. En effet, dans notre enquête, il ressort que plus de deux personnes sur trois considèrent comme problématique le respect des distances entre enfants et enseignants, surtout dans les classes primaires. Par ailleurs, aucune distance entre élèves n’est demandée», réagit Gregory Durand, le président de la Société pédagogique vaudoise. «Depuis le début de cette crise, nous demandons des mesures sanitaires applicables dans le monde scolaire et non des dispositions théoriques, comme celle des deux mètres de distance entre les élèves et le personnel adulte», poursuit-il.