Suisse

Coronavirus: Alain Berset se veut optimiste

La situation du début de l’épidémie ne se reproduira pas, selon le ministre de la santé, interrogé par «La Liberté» et «Le Nouvelliste».

«Nous avons fait le nécessaire. Et puis, nous en savons aujourd’hui beaucoup plus sur le virus qu’au début de la crise», avance Alain Berset dans une interview publiée mardi dans «La Liberté» et «Le Nouvelliste». «Je suis optimiste», ajoute le ministre.