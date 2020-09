Autriche : Coronavirus au Tyrol: des plaintes contre les autorités

Accusant les autorités autrichiennes d’avoir laissé se développer un foyer de contamination cet hiver, quatre plaintes ont été déposées. Des dommages et intérêts sont réclamés.

Trois Allemands ayant survécu et la famille d’un Autrichien, mort des suites du coronavirus, réclament des dommages et intérêts compris entre 12'000 et 100'000 euros. Leurs plaintes pourraient être suivies par d’autres, selon l’association autrichienne de consommateurs VSV (Verbraucherschutzverein) qui les représente.