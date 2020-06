Suisse romande

Coronavirus et solitude: un cocktail dévastateur

Au plus fort de la pandémie, pas mal de célibataires ont souffert de solitude et se sont réfugiés sur les sites de rencontre. Ils se confient.

Le coronavirus a poussé beaucoup de célibataires à se réfugier sur le Net pour combler leur solitude et l’absence de liens sociaux.

Des Neuchâtelois et un Jurassien ont raconté à arcinfo.ch comment ils ont affronté la solitude depuis le début du printemps à cause du coronavirus. Une habitante d’Auvernier (NE) a signalé que le Covid-19 l’a fait replonger dans la déprime. «Après ma rupture, être seule m’a aidé à me découvrir. Mais la solitude du Covid a été destructrice. Quand elle est imposée, elle nous met le moral à plat», a-t-elle expliqué.