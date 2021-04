Vaud - Coronavirus: jouer à sauver le patient zéro

Les labos font la course pour trouver l’antidote qui sauvera l’humanité. Quand ce jeu a été conçu, le Covid-19 n’était pas encore une réalité. DR

«En septembre 2019, notre entreprise a été contactée pour un prototype de jeu de déduction et d’enquête axé sur la recherche d’un antidote pour sauver l’humanité contre une maladie. Nous avons été séduits par l’idée. D’autant plus si on tient compte de la place forte de la pharma en Suisse. Le contrat avec le concepteur du jeu a été signé en février 2020.»

Directeur et fondateur de Helvetiq, société vaudoise spécialisée dans la création et la publications de nouvelles expériences pour les joueurs occasionnels et les amoureux des livres, Hadi Barkat a eu le fin nez en se laissant séduire par l’offre de Cédric Martinez, un informaticien français de 50 ans.

Une partie de Save Patient Zero dure entre 20 et 45 minutes. Le jeu se décline en plusieurs langues et oppose deux laboratoires: chaque équipe compte entre un et trois scientifiques. Les outils de laboratoire à disposition permettent de découvrir les trois molécules qui composent l’antidote. Confronté à la pathologie, à présent que le patient zéro a été identifié, c’est la course contre la montre entre les laboratoires pour trouver l’antidote de nature à sauver l’humanité en danger.