Environnement

Coronavirus : la COP26 sera repoussée à fin 2021

La conférence sur le climat devait se tenir en novembre 2020, mais le coronavirus a tout chamboulé.

La COP26, qui devait se tenir en novembre 2020 à Glasgow, a été repoussée d’un an, en raison de l’épidémie de Covid-19. La réunion est jugée cruciale dans la lutte contre le changement climatique. Ce nouveau report d’un grand rendez-vous pour l’environnement a été demandé par le Royaume-Uni, avait fait savoir l’ONU mercredi. Cette demande a été validée jeudi et la 26e Conférence des Parties se tiendra du 1er au 12 novembre 2021, selon le compte Twitter de la COP26, en concertation avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) et l’Italie, partenaire de ce sommet.