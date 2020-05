Suisse

Coronavirus: la droite veut privilégier l'économie

Les partis de droite demandent qu'en cas de deuxième vague, il n'y ait pas de blocage comme en mars. Ils préparent également leur réforme de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

De plus en plus de voix s'élèvent dans les rangs de la droite pour éviter un nouveau blocage de l'économie en cas de deuxième vague de la pandémie due au coronavirus en Suisse, rapporte le «SonntagsBlick».

AVS contre des vacances?

Des libéraux-radicaux de premier plan préparent en outre un plan explosif sur la réforme de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), affirme la «NZZ am Sonntag». Le document prévoit un relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans, avec, en contrepartie, deux semaines de vacances supplémentaires par an.