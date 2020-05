Santé mondiale

Coronavirus: la lutte sera longue, selon l'OMS

La pandémie de Covid-19 a tué plus de 180'000 personnes dans le monde. L'OMS prévient qu'elle est loin d'être terminée.

La lutte contre le coronavirus sera longue, prévient l'OMS au moment où l'impatience grandit aux États-Unis et où l'Europe prépare son déconfinement, sur fond d'inquiétudes économiques. «Ne vous y trompez pas : nous avons encore un long chemin à parcourir. Ce virus nous accompagnera pendant longtemps», a prévenu mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus depuis Genève.

Le patron de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) redoute tout particulièrement un relachement dans le combat mené contre ce nouveau virus, qui a déjà fait plus de 180'000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre.

«L'un des plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est la complaisance» face à la pandémie, a-t-il martelé, soulignant que «les premiers éléments indiquent que la majeure partie de la population mondiale reste susceptible» d'être contaminée.

Aux États-Unis, où les manifestations anticonfinement se poursuivent, les autorités ont recensé mercredi 1738 décès dus au coronavirus en 24 heures, un bilan en baisse par rapport à la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Ce bilan journalier porte à 46'583 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux États-Unis, pays officiellement le plus endeuillé au monde par le Covid-19.

«Redémarrer l'Amérique»

En dépit de ces chiffres, et de la situation dramatique dans les hôpitaux de certaines régions particulièrement touchées, le président américain Donald Trump a jugé la semaine dernière qu'il était temps de faire «redémarrer l'Amérique». Il a toutefois laissé chacun des gouverneurs prendre la décision selon la gravité de l'épidémie dans son État.

Sur la même longueur d'onde, Donald Trump a signé mercredi un décret suspendant temporairement l'immigration aux États-Unis, qui ne délivreront plus de cartes vertes pendant deux mois, afin, dit-il, de protéger les salariés américains.

De l'autre côté de l'Atlantique, plusieurs pays européens se préparent à sortir progressivement du confinement que leurs populations sont contraintes de respecter depuis le mois dernier. Et la tentation y est grande de relancer certaines activités économiques face au spectre de la récession.

Mais «aller trop vite serait une erreur», a estimé mardi la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays a décidé entre autres de rouvrir certaines grandes surfaces. Berlin et dix des 16 États fédérés allemands ont décidé d'imposer le port du masque dans les transports publics. Bars, restaurants, lieux culturels, terrains de sports y demeurent fermés. Écoles et lycées rouvriront progressivement.

«Distanciation sociale»

Outre l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège ou le Danemark sont engagés sur la voie de l'assouplissement de leurs mesures de confinement, tout en conservant des mesures de «distanciation sociale». L'Italie, la France, la Suisse, la Finlande et la Roumanie préparent aussi un prudent déconfinement.

Malgré des signes de décélération, le seuil des 112'000 morts a été dépassé sur le Vieux Continent. L'Italie (25'085 morts) et l'Espagne (21'717) sont les pays en Europe les plus atteints, suivis de la France (21'340) et du Royaume-Uni (18'100).