En Irlande, interdiction de se rendre visite

Plus tôt, l'Irlande du Nord a annoncé pour un mois les mesures les plus contraignantes au Royaume-Uni face à une «augmentation très inquiétante du nombre de cas et des hospitalisations», selon les mots de la Première ministre Arlene Foster. Les pubs et restaurants devront fermer à partir de vendredi, les vacances scolaires seront étendues à deux semaines, les commerces ne pourront plus vendre d’alcool à partir de 20H00 et les rassemblements de plus de 15 personnes, hormis les événements sportifs autorisés, seront interdits.