Equipement sportif

Coronavirus: le bénéfice d'Adidas s'effondre

La chute des ventes, en raison de la crise sanitaire, a lourdement pesé sur le bénéfice trimestriel du groupe Adidas qui voit son résultat perdre 95% par rapport à l'an dernier.

Le groupe dirigé par le Danois Kasper Rorsted a vu ses réserves en trésorerie diminuer de plus d'un demi milliard d'euros au premier trimestre.

L'équipement sportif allemand Adidas a fait état lundi d'un bénéfice net au premier trimestre de 2020 en diminution de 95% sur un an, en raison de la chute des ventes entraînée par la crise sanitaire.

«70% de ses magasins restent fermés dans le monde»

De janvier à mars, le chiffre d'affaires a reculé de 19% sur un an, à 4,75 milliards d'euros, la marque phare Adidas ayant reculé de 20%, plus que sa petite soeur américaine Reebok (-12%).

La société a dû fermer la grande majorité de ses magasins dans ce pays dès février, sur ordre des autorités, avant de pouvoir les rouvrir en mars, au moment où elle devait fermer ses magasins en Europe et en Amérique du Nord.

Alors que «plus de 70% de ses magasins restent fermés dans le monde» et sans savoir comment va se dérouler le retour progressif à la normale, le groupe s'attend à «une baisse encore plus prononcée des ventes et des bénéfices» au deuxième trimestre 2020 qu'au premier trimestre.