Suisse

Coronavirus: le coût pour l'armée est encore inconnu

Plus de 2000 militaires ont été sollicités pour soutenir notamment les structures hospitalières pendant la crise du Covid-19. Le parlement devra s'exprimer sur cette mesure inédite.

Depuis le 6 mars, l'armée a été appelée en renfort. Comme cette mobilisation porte sur plus de 2000 militaires et dure plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit donner son feu vert. Le Conseil fédéral avait demandé à pouvoir disposer d'au maximum 8000 hommes. Au final 5000 ont été mobilisés et certaines troupes ont déjà été retirées, a indiqué mercredi la conseillère fédérale Viola Amherd devant la presse.