Santé mondiale : Coronavirus: le point sur la pandémie

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le Brésil franchit le seuil des 130’000 morts

Le ministère de la Santé a fait état de 874 décès et 43’178 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, ce qui, plus de six mois après la confirmation du premier cas, porte à 130’396 le nombre de morts et à 4’282’164 celui des contaminés.