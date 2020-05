Santé mondiale

Coronavirus: lent retour à une vie normale

Le déconfinement se poursuit dans plusieurs pays du monde mais l’OMS recommande une «extrême vigilance».

La ville de New York reste confinée

Mardi c'est Singapour qui autorise certains commerces et entreprises à rouvrir, dont les salons de coiffure. «Je sais que certains peuvent ne pas s'être coupé les cheveux depuis un certain temps, mais il n'y a pas besoin de se précipiter chez son coiffeur le 12 mai», disait à la presse quatre jours auparavant le ministre du Développement national Lawrence Wong.

Dans l'Etat de New York aux Etats-Unis, le déconfinement va commencer à compter de vendredi, sauf dans un endroit, la métropole de New York.La maladie (Covid-19) y fait toujours des ravages. Le quart des quelque 80'000 décès du pays y ont recensés, et d'après une étude publiée lundi par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la surmortalité de mars et avril montre que les chiffres sont vraisemblablement inférieurs de plusieurs milliers à la réalité.Ce n'est pas spécifique à la plus grande ville américaine: le manque de tests fait que presque partout, les bilans sont incomplets.