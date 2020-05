Coronavirus

Épuisés, les infirmiers suisses haussent le ton

Le personnel soignant souligne que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les faiblesses du système de santé suisse et demande de meilleures conditions de travail.

Les infirmiers demandent une augmentation du personnel et une offensive massive en matière de formation.

Applaudissements et belles paroles ne suffisent plus aux infirmiers. Dans une lettre ouverte au parlement, ils exigent des actes, notamment une augmentation du personnel, de meilleures conditions de travail et une hausse de salaire.