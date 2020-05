Suisse

Coronavirus: les voyagistes ont perdu 1 milliard

Le secteur des agences de voyage et des tour-opérateurs «perd actuellement 500 millions de francs de chiffre d'affaires par mois», selon la Fédération suisse du voyage.

Le secteur des agences de voyage et des tour-opérateurs «perd actuellement 500 millions de francs de chiffre d'affaires par mois. Depuis la mi-mars, et au moins jusqu'à fin mai, il n'y a pratiquement plus d'affaires du tout», a souligné le responsable de la faîtière qui compte près de 800 membres dans un entretien au magazine «Travel Inside».