Santé mondiale

Coronavirus: moins de restrictions en Europe

Alors que la pandémie a fait plus de 309’000 morts dans le monde, le football reprend en Allemagne dimanche et l’Europe desserre la vis.

Le football en Allemagne est encore au rendez-vous dimanche et d’autres restrictions vont être levées en Europe, alors que le coronavirus a fait au moins 309’000 morts dans le monde, avec des bilans alourdis aux États-Unis et au Brésil.

Pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, les États-Unis ont enregistré 88’730 décès pour plus de 1,466 million de cas.

Le Brésil a pour sa part franchi le seuil de 15’000 morts et grimpe à la quatrième place mondiale en termes de contaminations avec 233’142 cas confirmés - des statistiques largement sous-estimées selon des experts, alors que le président Jair Bolsonaro ne cesse de critiquer le confinement décidé par certains gouverneurs. «Le chômage, la faim et la misère seront l’avenir de ceux qui soutiennent la tyrannie de l’isolement total», a tweeté le dirigeant d’extrême droite «corona-sceptique».

Le Bayern retrouve la pelouse

L’Italie - troisième pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 31’700 morts -, a aussi annoncé la réouverture de ses frontières aux touristes et la France ses plages sur fond de récession économique aggravée.