Chine

Coronavirus: plusieurs quartiers de Pékin confinés

Après deux mois sans cas de contaminations au coronavirus, la capitale chinoise a dû fermer certains quartiers.

Onze quartiers résidentiels du sud de Pékin sont soumis au confinement en raison de l’apparition d’un nouveau foyer de coronavirus dans un marché du voisinage, ont annoncé samedi les autorités. Sept cas de contamination au Covid-19 ont été recensés dans les environs du marché Xinfadi, dont six samedis, selon les autorités sanitaires. Neuf écoles et jardins d’enfants des environs ont été fermés.

Premier cas en deux mois

Un premier cas de Covid-19 à Pékin en deux mois avait été annoncé jeudi, une personne qui s’était rendue au marché de Xinfadi la semaine dernière et n’avait pas quitté la ville récemment. Ces nouveaux cas font craindre une résurgence de l’épidémie en Chine, où était apparue l’an dernier la maladie Covid-19, que les autorités étaient parvenues à contrôler par des strictes mesures de quarantaine.

Ces mesures ont été levées au fur et à mesure que le nombre de cas de contamination reculait et la majorité des cas enregistrés ces derniers mois étaient des habitants vivant à l’étranger et testés positif à leur retour en Chine.